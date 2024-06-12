1445 qiyas.sa.. رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445 استعلم الأن برقم الهوية عبر منصة قياس

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445 برقم الهوية عبر qiyas.sa، يعد الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، أحد الاختبارات المهمة التي تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية، هذا الاختبار يُعتبر شرطا أساسيا للقبول في العديد من الجامعات والكليات السعودية، بعد إعلان الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب في السعودية، عن موعد ظهور نتائج الاختبار التحصيلي 1445، ازداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة الموعد وخطوات الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445

الاختبار التحصيلي يُعد من الأدوات الهامة، التي تستخدم لقياس مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب في المواد الدراسية الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة العربية، يساعد هذا الاختبار في تقديم صورة واضحة عن مستوى الطالب وقدرته على الاستيعاب والفهم، وهو أمر مهم لتحديد الكفاءة الأكاديمية ومدى جاهزيته للمرحلة الجامعية، نتيجة الاختبار تلعب دورا كبيرا في عملية القبول بالجامعات، حيث تُضاف إلى نتائج الثانوية العامة لتحديد مستوى الطالب.

استعلم الأن نتائج التحصيلي 1445 برقم الهوية

تعد عملية الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس، خطوة هامة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة الأداء الأكاديمي والتخطيط للمرحلة الجامعية المقبلة، تقدم الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب هذه الخدمة الإلكترونية، لتسهيل الوصول إلى النتائج بسرعة ودقة، على الطلاب الاستعداد جيدا للاختبارات القادمة واستغلال النتائج، لتحسين مستواهم الأكاديمي والتخطيط لمستقبلهم التعليمي بفعالية.

موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي 1445

أعلنت الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي 1445، سيتم الكشف عن نتائج الفترة الأولى في يوم الاثنين 11 ذي الحجة 1445هـ الموافق 17 يونيو 2024م، أما نتائج الفترة الثانية، فسيتم الإعلان عنها في يوم الاثنين 25 ذي الحجة 1445هـ الموافق 1 يوليو 2024م، هذا الجدول الزمني يُتيح للطلاب وأولياء الأمور التحضير لمراجعة النتائج في الوقت المحدد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية

للاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية، عبر موقع قياس الرسمي (qiyas.sa):