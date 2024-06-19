هسه … رابط نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا الرسمي 2024 الدور الأول

نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2، لا يزال البحث من قبل العديد من الطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط في محافظة الرصافة الثانية والعديد من المحافظات العراقية الأخرى للاستعلام عن النتائج الخاصة بامتحانات الدراسات المتوسطة الدور الأول لعام 2024، حيث ينتظر كافة الطلاب وأيضا أولياء الأمور إعلان وزارة التربية العراقية عن الموعد الخاص باعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط، وقد قامت الوزارة بالتوضيح على أن هناك نحو حوالي 950000 طالب وطالبة قد قاموا بأداء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية.

نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2

يتساءل الكثير من الطلاب في دولة العراق في الوقت الحالي عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2، حيث يرغبون في معرفة متى يتم الإعلان عن هذه النتائج من قبل الوزارة، وكان الرد على هؤلاء الطلاب كالآتي:

قامت المديريات العامة للتربية في محافظة الرصافة الثانية بالإعلان عن انتهاء جميع أعمال امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول الخاص بعام 2024 بنجاح في جميع المقرات الخاصة بلجان الامتحانات.

وأعلنت أيضا المديرية العامة للتربية بشكل رسمي أنه تم التوضيح على كافة المراقبين وأيضا الملاحظين في جميع اللجان بضرورة توفير الجو الملائم لكافة الطلاب والطالبات داخل اللجان، والحفاظ على الهدوء والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالوزارة

هذا وبعد انتهاء أعمال الامتحانات انطلقت بشكل مباشر أعمال التدقيق والفحص لجميع الدفاتر الامتحانية في كافة المواد الدراسية المقررة على جميع الطلاب والطالبات في العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة على أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها ليتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في دولة العراق بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الآتي: