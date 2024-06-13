للمتفوقين بالشروط دي..تنسيق مدارس ستيم STEM+خطوات التقديم في مدرسة المتفوقين 2024

تنسيق مدارس ستيم، بالتزامن مع الإعلان عن كافة النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي لعام 2024 المرتبطة بالفصل الدراسي الثاني في كافة المحافظات في جمهورية مصر العربية، حيث كثرت معدلات البحث من جهة العديد من الطلاب والطالبات وأيضا أولياء الأمور حول معرفة التنسيق الخاص بمدارس ستيم لعام 2024 بعد الشهادة الإعدادية، والتي تعتبر من أهم وأبرز المدارس البديلة للثانوية العامة.

تنسيق مدارس ستيم

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية في الوقت الحالي عن تنسيق مدارس ستيم، حيث يرغبون في معرفة التنسيق الخاص بهذه المدرسة ليتم الالتحاق بها في أسرع وقت، وكان الرد على هؤلاء الطلاب كالتالي:

يجب على الطالب أو الطالبة المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

على الطالب أيضا ألا يكون قد رسب في أي مرحلة تعليمية سابقة.

لابد أن يكون الطالب قد حصل على مجموع لا يقل عن 98% في الشهادة الإعدادية، وليس من الواجب أن يكون قد حصل على الدرجات النهائية في عدد من المواد مثل مادة العلوم والرياضيات أو مادة اللغة الإنجليزية.

كما أنه من الممكن أيضا على الطالب أو الطالبة الذين قد حصلوا على مجموع بنسبة 95% القبول في مدارس ستيم ولكن تحت شرط واحد وهو أن يكون قد حصل على الدرجة النهائية في أي من المواد التالية ( العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات).

من الضروري أيضا أن يتم اجتياز كافة اختبارات القبول التي يتم عقدها في العادة في شهر أغسطس، وتتضمن أربعة اختبارات وهم، الرياضيات العلوم، اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء.

أبرز المعلومات عن مدارس المتفوقين ستيم في العلوم والرياضيات

هناك بعض المعلومات الهامة التي يجب معرفتها حول مدارس ستيم الشهيرة والمعروفة لدى الجميع في جمهورية مصر العربية، وهذه المعلومات هي: