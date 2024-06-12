فرح أطفالك بأحلى الأغاني والأناشيد تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 لتنزيلها على جهاز الرسيفر حتى يستمتع بمشاهدتها أطفالهم، وذلك يرجع إلى النجاح الكبير الذي حققته القناة والشهرة الواسعة التي حازت عليها، وهي قناة عربية وتعد القناة متخصصة في عرض وبث المحتوى الخاص بفئة الأطفال لتعليمهم الحروف والأرقام وآداب التعامل مع الوالدين والآخرين وحب الأعمال الصالحة ولذلك يثق الأهالي بها ويتركوا أبنائهم يشاهدونها دون رقابة منهم.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

يمكن استخدام تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والأخر عرب سات، وسوف تكون الترددات كما يلي:

التردد الخاص بالقمر الصناعي نايل سات هو 11430.

أما رمز الاستقطاب سيكون الرأسي.

ومعدل الترميز 27500.

بالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

التردد الخاص بالقمر الصناعي عرب سات أصبح 11270.

ورمز الاستقطاب الرأسي أيضاً.

مع معدل الترميز 27500.

ومعامل تصويب الخطأ 4/3.

ضبط تنزيل قناة وناسة

لمشاهدة محتوى القناة من أغاني وأناشيد وأفلام ومسلسلات كارتونية يلزم تنزيل القناة من خلال إتباع الخطوات التالية: