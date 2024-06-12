بشرى سارة من التأمينات الإجتماعية لأصحاب المعاشات والموظفين قبل حلول عيد الأضحى

تصدرت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية خبراً يحتوي على بشرى سارة من التأمينات الإجتماعية في مصر لكل من أصحاب المعاشات والأعمال وكذلك الموظفين وكافة المستفيدين من خدمات التأمين، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

بشرى سارة من التأمينات الإجتماعية

قامت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بمصر بتوضيح عدد من التفاصيل والتي من أبرزها كل ما يلي:

سوف يتم توفير كافة الخدمات داخل مكاتب التأمينات للمستفيدين من الدعم.

وذلك وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين بنك مصر وهيئة التأمينات.

حيث يمكن للمواطنين أن يحصلوا على كافة الخدمات البنكية من مكتب التأمين عوضاً عن البحث المستمر من المواطنين عن ماكينات الصرف مثل فوري وغيرها من الماكينات الأخرى.

الأماكن المخصصة لصرف المعاشات

علاوة على ما سبق، فيتساءل العديد من المواطنين عن الأماكن التي يتم صرف المعاشات من خلالها، وتأتي الإجابة على النحو التالي:

من الممكن صرف المعاشات عن طريق حسابات البنوك الجارية أو مكاتب البريد.

كما بمكن أيضاً صرفها من إحدى بنوك القرى.

بالإضافة إلى ماكينات الصرافة أيضاً.

كيفية الإستعلام عن العلاوات

في سياق متصل، هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطنين القيام بها من أجل الإستعلام عن العلاوات الخمس 2024، والتي تأتي على ذلك النحو: