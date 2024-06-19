“10 ولا 15%” متحيرش نفسك ياحاج المالية بتوضح كام زيادة المعاشات الجاية وموعد صرفها الرسمي

كام زيادة المعاشات الجاية، ينتظر العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية نسبة الزيادة في معاشات عام 2024 التي من المقرر أن يتم صرفها في شهر يوليو القادم، وذلك بناءا على قانون المعاشات والتأمينات في مصر رقم 148 لعام 2019، والذي يوضح أن هناك زيادة سنوية في المعاشات تكون كحد أقصى بنسبة 15%.

كام زيادة المعاشات الجاية

يتساءل بعض المواطنين المصريين في الوقت الحالي عن كام زيادة المعاشات الجاية، حيث يرغبون في معرفة الزيادة الجديدة في نسبة المعاشات المخصصة لشهر يوليو القادم، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

أوضح نائب رئيس اتحاد العمال في بعض التصريحات أنه طبقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 الخاصة بعام 2019، والذي يوضح أن هناك زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% كحد أقصى في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام.

وذلك على أن يتم صرف هذه الزيادة الجديدة ابتداءا من أول يوم في شهر يوليو القادم، وذلك في حين لم يتم إصدار أي قرار بتعجيل أو تأجيل موعد الصرف.

كما أوضح أيضا النائب أنه من كان يحصل على معاش بقيمة 1200 جنيه سوف يحصل على 1380 جنيه بزيادة تصل إلى 180 جنيه.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاشات

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية التي يجب اتباعها من قبل كافة الأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن موعد صرف المعاشات في جمهورية مصر العربية، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:

في الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر ليتم الاستعلام عن المعاش.

في الخطوة التي تلي ذلك لابد من كتابة اسم صاحب المعاش.

بعد ذلك يتم الدخول للاستعلام عن مبلغ المعاش بالاسم.

في الخطوة الأخيرة يجب الانتظار حتى يظهر مبلغ المعاش، وأثناء إصدار قرار بزيادة نسبة المعاشات تستطيع بكل سهولة معرفة قيمة الزيادة.

أماكن صرف المعاشات

هناك العديد من الأماكن التي يتم فيها صرف المعاشات في جمهورية مصر العربية، والتي تكون كالتالي: