هيبقى حاجة آخر فخامة..تسريبات الأيفون 16 ألوان جديدة وإمكانيات جبارة عايزة نت مفتوح

تسريبات الأيفون 16، تتجدد التسريبات المرتبطة بسلسلة هواتف آيفون 16، والتي توضح العديد من التفاصيل الدقيقة التي تدور حول أبعاد هاتفي آيفون برو وآيفون برو ماكس، كما تفيد هذه التسريبات أن آيفون 16 برو ماكس سوف يقدم بأنحف الإطارات الموجودة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم بين جميع الهواتف الذكية في الوقت الحالي، وفي هذا السياق قامت شركة آبل الشهيرة بتصنيف إصدار آيفون 16 برو ماكس كثاني هاتف نحيف.

تسريبات الأيفون 16

يتساءل العديد من الأشخاص عن تسريبات الأيفون 16، حيث كشفت بعض التسريبات الجديدة المرتبطة بهاتف أبل 16 المنتظر إصداره في العام المقبل، أن هذا الهاتف سوف يشهد تغيير كلي في التصميم والشكل، وهذه التسريبات أوضحت ما يلي:

تغيير في الحجم، سوف يزداد حجم الهاتف، حيث سوف يكون أو تحديث يحدث في حجم الهاتف تقوم به شركة Apple منذ مدة.

شرائح جديدة، تعمل شركة Apple على تصميم شرائح A-series جديدة خاصة بطراز آيفون pro 16 مبنية على التكنولوجيا الحديثة بدقة 3 نانو، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى بعض التحسينات في الأداء والكفاءة.

تكنولوجيا العرض في IPHONE 16، من المحتمل أن تتبنى طرازات هاتف آيفون 16 تقنية عرض أوليد صاحبة العدسات الدقيقة الجديدة لتعمل على تحسين سطوع الشاشة وتقليل استهلاك الطاقة.

موعد الكشف عن آيفون 16

يبحث بعض الأشخاص وخاصة المحبين لهواتف شركة آبل العالمية في كافة أنحاء العالم عن الموعد المحدد للكشف عن آيفون 16 الجديد، وجاء الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي: