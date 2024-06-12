بشرى سارة لأهالي القرى! قانون التصالح في البناء 2024 يفتح آفاقًا جديدة ويمنح مميزات استثنائية!

بشرى سارة مميزات جديدة يمنحها قانون التصالح في البناء 2024 للقرى وتوابعها واستثناءات من بعض الشروط، حيث ازداد عمليات البحث من المواطنين القاطنين داخل كانة محافظات مصر حول كيفية تقنين أبنيتهم، وأيضًا يريدون التعرف على الشروط التي من خلالها سوف يتمكنون من الاستفادة من قانون التصالح بالشروط التي تم استثنائها وسوف نوضح جميع هذه الأمور خلال مقالنا.

مميزات جديدة يمنحها قانون التصالح في البناء 2024 للقرى وتوابعها

إن قانون التصالح قد استثنى بعض للشروط الخاصة بتصالح الأبنية داخل القرى وتوابعها، كما أنه منح بعض المزايا باستثناء تلك الشروط وتقنين الأوضاع داخل القرى وأيضًا توابعها، كذلك فإن تلك الشروط يتم تطبيقها على طلبات التصالح المقدمة داخل مختلف المدن، والتي تعتبر من أهم مميزات جديدة يمنحها قانون التصالح في البناء 2024 للقرى وتوابعها.

الشروط المستثناة من قانون التصالح

قام قانون التصالح في البناء بإتاحة مجموعة من المزايا التي تتعلق بتطبيق شروط التصالح وتقنين للأوضاع، مع العلم أن هذه المزايا تقتصر على البنايات المخالفة داخل القرى فقط، وتتمثل الشروط المستثناة في الآتي: