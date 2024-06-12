فيات 500 X الهاتشباك 2024: سيارة تناسب جميع احتياجاتك… تصميم مريح وتقنيات متطورة وأداء جبار!

بدأ الكثير من المواطنين يفطنون إلى ضرورة شراء السيارات الجديدة لما توفر لديهم الكثير من الجهد والوقت الضائع في تصليح التلفيات، ويعد ذلك الوقت هو الوقت المناسب لشراء سيارة جديدة وذلك بسبب تراجع أسعار السيارات بجميع أنواعها الجديدة والمستعملة، وأبرز وأهم السيارات الحديثة في الأسواق الآن هي سيارة سيارة فيات 500 X ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن فيات 500 X الهاتشباك 2024 تباع بهذه الأسعار.

مواصفات ومميزات سيارة فيات 500 X موديل ٢٠٢٤

تعد سيارة فيات 500 X من أكثر السيارات التي تدعم الكثير من المميزات، وذلك باعتبارها أحدث السيارات في الأسواق العالمية:

ومن أبرز وأهم مواصفات تلك السيارة أنها تدعم الكثير من عناصر الأمان للراكبين منها أنها تحتوي على وسائد هوائية.

وأيضا تدعم جهاز إنذار لمنع التعرض للسرقة مما يجعلك في أمان تام، وأيضا تدعم نظام لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

وكذلك أيضاً تدعم حساسات خاصة للركن، وأيضا مزودة بخاصية الغلق المركزي للأبواب.

وتصل أيضاً سرعة تلك السيارة إلى ١٠٠ كيلو متر في الساعة وذلك لأنها تحتوي على محرك ذات سعة ١٤٠٠ سي سي.

كما هي مزودة أيضاً بتروس أوتوماتيكية ليصل عزم دورانها إلى ٢٣٠ نيوتن متر.

ومن أبرز مزاياها أيضاً أنها تدعم قوة حوالي ١٤٠ حصان، وتصل سرعتها حوالي ١٩٠ كيلو متر في الساعة.

أما عن سعة خزان الوقود الخاص بها فهو يحتوي على قرابة ٤٨ لتر من الوقود.

بالإضافة إلى تلك المميزات السابقة، فهي تدعم أيضاً أشكال شيك وعصرية وألوان مختلفة لتناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر سيارة فيات 500 X موديل ٢٠٢٤