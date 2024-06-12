لا تنخدع! “حذف” الصور من هاتفك وهم قد يهدد خصوصيتك… إليك الطريقة الوحيدة لحذفها نهائيًا!

على الرغم من أن المستخدمين لديهم اعتقاد راسخ يؤكد على أن حذف الصور من الهاتف يعني أنها ستختفي نهائيًا من الجهاز إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ ويختلف تمامًا عما يحدث في الواقع خاصةً مع تطور التقنيات المستخدمة في استرجاع البيانات لذلك أصبح يسهل على خبراء التكنولوجيا استعادة أي صور تم حذفها من الهاتف على الرغم من تفريغ المهملات به.

لا يوجد حذف نهائي للصور على الموبايل

أصبح من السهل في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه البلاد الآن استرجاع الصور حتى بعد أن يتم حذفها من الهاتف الذكي، ويرجع ذلك إلى الآتي:

أولًا عند التقاط صورة أو تحميلها على الهاتف على الفور يتم تخزينها في الذاكرة الداخلية وعند المسخ يتم حذفها فقط من واجهة المستخدم، إلا أنه يتم استبدالها ببيانات جديدة وبالتالي تظل موجودة على الهاتف.

أيضًا تتوفر عدة برامج متخصصة في استرجاع البيانات المحذوفة من الجهاز، من خلال البحث عن البيانات البيانات المتبقية ثم استعادتها قبل استبدالها بصفة دائمة.

تجدر الإشارة إلى أن استعادة الصورة تشكل خطر كبير على خصوصية الفرد لأنه من الممكن استعادة صور حساسة أو شخصية دون موافقة أو علم صاحب البيانات.

كيفية منع استرجاع الصور المحذوفة

توجد بعض النصائح التي يترتب عليها حماية خصوصية المستخدمين عند حذف الصور الغير مرغوب بوجودها على الهاتف ومن أبرزها الآتي: