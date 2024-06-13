“تليفون جبار بيضرب نار”..مواصفات انفينكس هوت نوت 40+سعر تليفونات INFINX في السوق

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“تليفون جبار بيضرب نار”..مواصفات انفينكس هوت نوت 40+سعر تليفونات INFINX في السوق
مواصفات انفينكس هوت نوت 40

مواصفات انفينكس هوت نوت 40 أصبح يسأل عنها الكثيرين الراغبين في شراء الهاتف، فهو أحد الهواتف المميزة التي لها العديد من المزايا، كما أن سعر الهاتف اقتصادي على الرغم من المزايا والمواصفات الكثيرة به، وفيما يلي سوف نستعرض معكم مواصفات هاتف انفينكس هوت نوت ،40 كما سوف نتعرف على أبرز مزايا الهاتف، كما سوف نتعرف على سعر الهاتف في أهم الدول والأسواق العربية.

مواصفات انفينكس هوت نوت 40

هناك العديد من المواصفات الجذابة لهاتف انفينكس هوت نوت 40 والتي جاء أبرزها ما يلي:

  • شاشة الهاتف بمساحة 6.78 بوصة أما دقة الشاشة فهي 720 × 1612 بيكسل وكذلك  90 هرتز، LCD.
  • يعمل الهاتف بمعالج يونيسكو T606.
  • ذاكره الهاتف بسعة 256 جيجابايت، أما ذاكرة رام فهي 8 جيجا بايت.
  • الكاميرا الرئيسية بالهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل f/1.6، كذلك بدقة 0.08 ميجابكسل وذلك لوجود عدسة مساعدة بالهاتف.
  • دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.
  • يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.
  • كما يوجد به مستشعر بصمة الاصبع وتم تثبيتها على جانب الهاتف.
  • به مقياس التسارع وكذلك بصمة ومستشعر القرب.
  • سعة شحن البطارية 5000 ملي أمبير ولا يمكن إزالة البطارية ويتم الشحن من خلال شاحن سلكي وذلك بقوة 18 وات.
مواصفات انفينكس هوت نوت 40
مواصفات انفينكس هوت نوت 40

مميزات هاتف Infinix Hot 40

هناك عدة مزايا رائعة لهاتف انفينكس هوت نوت 40 نوت وهي كالآتي:

  • الهاتف بشاشة كبيرة حيث أنها بحجم 6.78 بوصة.
  • المعالج يتميز بتقديم وأداء جيد ورائع للهاتف فهو معالج ثماني النواة ذات تردد 2.0 وكذلك 1.8 جيجا هرتز.
  • كاميرا الهاتف ذات دقة كبيرة، كما أن الهاتف به ثلاث كاميرات وكافة تلك الكاميرات بالهاتف تتميز بأنها تدعم وضعية عزل الخلفية وكذلك ميزة التصوير الليلي والتصوير عبر الفيديو من خلال دقة  2K.
  • تتميز البطارية بالهاتف كبيرة، فهي بسعة 5000 مللي امبير، يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وذلك بقوة 33 وات
  • به سماعات استريو حيث يوجد به 2 سماعة استريو.
  • يدعم الهاتف تركيب شريحتين SIM وكذلك تركيب بطاقة ذاكرة.
  • يتميز الهاتف باحتوائه على بمستشعر الجيروسكوب.
مميزات هاتف Infinix Hot 40
مواصفات انفينكس هوت نوت 40 Infinix Hot 40

سعر هاتف انفينكس هوت نوت 40 بأهم الدول العربية

تساءل الكثيرين داخل الوطن العربي عن سعر هاتف انفينكس هوت نوت 40 نظرا للمزايا الكثيرة به وجاء السعر كالآتي:

  • سعر الهاتف في مصر 8207.5 جنيه.
  • سعر الهاتف داخل السعودية 656.25 ريال.
  • ووصل سعر الهاتف في الإمارات 642.25 درهم.
  • كذلك سعر الهاتف داخل قطر 637 ريال.
  • سعر الهاتف بالكويت 52.5 دينار.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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