“تليفون جبار بيضرب نار”..مواصفات انفينكس هوت نوت 40+سعر تليفونات INFINX في السوق

مواصفات انفينكس هوت نوت 40 أصبح يسأل عنها الكثيرين الراغبين في شراء الهاتف، فهو أحد الهواتف المميزة التي لها العديد من المزايا، كما أن سعر الهاتف اقتصادي على الرغم من المزايا والمواصفات الكثيرة به، وفيما يلي سوف نستعرض معكم مواصفات هاتف انفينكس هوت نوت ،40 كما سوف نتعرف على أبرز مزايا الهاتف، كما سوف نتعرف على سعر الهاتف في أهم الدول والأسواق العربية.

مواصفات انفينكس هوت نوت 40

هناك العديد من المواصفات الجذابة لهاتف انفينكس هوت نوت 40 والتي جاء أبرزها ما يلي:

شاشة الهاتف بمساحة 6.78 بوصة أما دقة الشاشة فهي 720 × 1612 بيكسل وكذلك 90 هرتز، LCD.

يعمل الهاتف بمعالج يونيسكو T606.

ذاكره الهاتف بسعة 256 جيجابايت، أما ذاكرة رام فهي 8 جيجا بايت.

الكاميرا الرئيسية بالهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل f/1.6، كذلك بدقة 0.08 ميجابكسل وذلك لوجود عدسة مساعدة بالهاتف.

دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13.

كما يوجد به مستشعر بصمة الاصبع وتم تثبيتها على جانب الهاتف.

به مقياس التسارع وكذلك بصمة ومستشعر القرب.

سعة شحن البطارية 5000 ملي أمبير ولا يمكن إزالة البطارية ويتم الشحن من خلال شاحن سلكي وذلك بقوة 18 وات.

مميزات هاتف Infinix Hot 40

هناك عدة مزايا رائعة لهاتف انفينكس هوت نوت 40 نوت وهي كالآتي:

الهاتف بشاشة كبيرة حيث أنها بحجم 6.78 بوصة.

المعالج يتميز بتقديم وأداء جيد ورائع للهاتف فهو معالج ثماني النواة ذات تردد 2.0 وكذلك 1.8 جيجا هرتز.

كاميرا الهاتف ذات دقة كبيرة، كما أن الهاتف به ثلاث كاميرات وكافة تلك الكاميرات بالهاتف تتميز بأنها تدعم وضعية عزل الخلفية وكذلك ميزة التصوير الليلي والتصوير عبر الفيديو من خلال دقة 2K.

تتميز البطارية بالهاتف كبيرة، فهي بسعة 5000 مللي امبير، يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وذلك بقوة 33 وات

به سماعات استريو حيث يوجد به 2 سماعة استريو.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين SIM وكذلك تركيب بطاقة ذاكرة.

يتميز الهاتف باحتوائه على بمستشعر الجيروسكوب.

سعر هاتف انفينكس هوت نوت 40 بأهم الدول العربية

تساءل الكثيرين داخل الوطن العربي عن سعر هاتف انفينكس هوت نوت 40 نظرا للمزايا الكثيرة به وجاء السعر كالآتي: