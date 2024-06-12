هتاخد زيت وسكر زيادة .. إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 الأوراق المطلوبة 

قامت وزارة التموين في مصر بالإعلان عن أن يستطيع المواطنين المصريين الآن إضافة المواليد على بطاقة التموين الخاصة بهم، والاستفادة من السلع التموينية التي سوف يحصلون عليها بكميات أكبر بعد الإضافة، كما أنها وضحت عن الرابط الخاص بالإضافة والخطوات التي يجب اتباعها لكي تتم عملية الإضافة بنجاح بنسبة 100%، وتم توفير ذلك الأمر في إطار تحسين الخدمات الرقمية وتحسين الخدمات إلى المواطنين.

أوراق إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يمكن من خلال تقديم تلك الأوراق إضافة المواليد على بطاقة التموين والاستفادة من السلعة التي سوف يتم إضافتها على البطاقة الخاصة بكم ومن تلك الأوراق التالي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي المتعلقة بالأب.

في حالة استشهاد الوالد يجب إحضار ما يثبت ذلك.

يجب تقديم رقم الهاتف الخاص برب الأسرة.

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد الخاصة بالأبناء المراد إضافتهم.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المتعلقة بالأشخاص المسجلين على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يمكن لجميع المواطنين المصريين الآن إضافة مولود جديد على بطاقة التموين في حال توافق تلك الشروط، فهي تتمثل في الآتي:

يجب ألا يقل عمر الابن عن أربع سنوات. أن يكون المعاش الشهري للأسرة لا يقل عن 2500 جنيه ولا يزيد عن 3000 جنيه. يجب ألا يزيد عدد أفراد الأسرة على بطاقة التموين عن أربع أفراد.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

تستطيع أن تقوم بإضافة مولود جديد على بطاقة التموين من خلال الموقع الرسمي دعم مصر وكتابة رقم البطاقة التموينية، ثم القيام بإنشاء حساب جديد على ذلك الموقع واختيار خدمات التموين، يجب بعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر إضافة فرد جديد على بطاقة التموين وكتابة جميع البيانات المتعلقة بالمولود، يجب بعد ذلك كتابه صلة القرابة، ثم الضغط على ضمن الأبناء، يجب بعد ذلك أن تقوم بالضغط على كلمة إضافة مولود جديد.