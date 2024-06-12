مش هياخد 10 دقايق.. أسهل طريقة لتنظيف الممبار في المنزل بسرعة الصاروخ قبل عيد الأضحى.. النتيجة هتبهرك

الممبار يعتبر من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وهو يعد من الأطباق الرئيسية التي توجد في العزائم والمناسبات ولكن نجد الكثير من ربات البيوت يفضلون شراء الممبار جاهز من المطاعم وذلك بسبب أنهم يجدون صعوبة في تنظيفه لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم طريقة تنظيف الممبار في المنزل والتخلص من الشوائب والرائحة الكريهة العالقة به بكل سهولة دون الحاجة إلى مجهود أو وقت طويل.

تنظيف الممبار في المنزل

من أكثر الأشياء التي تسبب إزعاج كبير لربة المنزل هو عملية تنظيف الممبار والتخلص من الأوساخ والإصفرار الموجود فيه، حيث أن الممبار يتطلب عناية فائقة في عملية تنظيفه لذلك اليوم سوف نقدم لكم طرق مختلفة وبسيطة للغاية تساعدك في تنظيف الممبار بكل سهولة في المنزل ولا تحتاجين سيدتي إلى شراء الممبار من الخارج.

خطوات تنظيف الممبار بالزجاجة في البيت

هناك عدة طرق مختلفة يمكن استخدامها لتنظيف الممبار حيث يمكن تنظيفه باستخدام الزجاجة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

احضري زجاجة بلاستيكية نظيفة و اقطعيها نصفين ثم احتفظي بالغطاء مع الجزء العلوي.

قومي بعمل ثقب في منتصف الغطاء متوسط الحجم.

اقلبي الممبار على الإتجاه الآخر تحت الماء.

قطعي الممبار إلى قطع متساوية.

ادخلى طرف الممبار في الزجاجة ثم اسحبيه من الثقب لتتخلصي من الفضلات الموجودة فيه.

كرري هذه العملية حتى تحصلين على ممبار نظيف ثم قومي بغسل الممبار بالماء مرة أخرى.

طريقة تنظيف الممبار باستخدام البيكنج بودر

كما يمكنك تنظيف الممبار بالبيكنج بودر والخل وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: