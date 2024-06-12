حمل الإصدار الأخير.. خطوات تنزيل فيفا 2024 EA SPORT FC Mobile للأندرويد والأيفون مع ذكر أهم مميزاتها

تتزاحم الساحة الإلكترونية بالعديد من الألعاب الشيقة والتي من بينها ألعاب كرة القدم التي يتسارع الكثير من عشاق العاب كرة القدم الإلكترونية على تحويلها على الأجهزة الخاصة بهم، حيث أنه يوجد الكثير منها ولكن تعد لعبة فيفا 2024 من أشهرها، لهذا يتساءل العديد من الأفراد عن كيفية تنزيل فيفا 2024 وهو ما سنتعرف عليه خلال متابعتنا لهذا المقال.

تنزيل فيفا 2024

إن عملية تنزيل فيفا 2024 على كل من أجهزة الاندرويد والايفون سهلة للغاية وتتمثل في اتباع الخطوات التالية:

يقوم الشخص الذي لدية هاتف اندرويد اولا التوجه الى متجر جوجل بلاي أو الذي لديه هاتف آيفون التوجه الى متجر آب ستور.

يتم كتابة اسم اللعبة باللغة العربية أو الانجليزية في خانة البحث.

يقوم الشخص بعد ذلك النقر على زر تحميل.

السماح لجميع الأذونات الخاصة بالتثبيت على الجهاز من أجل العمل.

ينتظر الشخص بضع دقائق حتى تتم عملية تثبيت اللعبة على الجهاز.

بعد ظهور رمز اللعبة على الشاشة يقوم الشخص فتح اللعبة.

يقوم الشخص بعد ذلك تسجيل الدخول إلى اللعبة والموافقة على جميع الشروط والأحكام واتباع خطوات التسجيل.

في النهاية يستطيع اللاعب الاستمتاع باللعب مع تجربة مميزة.

مميزات لعبة فيفا 2024

تتمثل أبرز مميزات لعبة فيفا 2024 في كل من الآتي: