“بالكشوفات” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي

يرغب الكثيرون في معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة التحقق من أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية بطريقة سهلة وبسيطة، حيث توفر هذه الرعاية الاجتماعية العديد من الخدمات للأفراد المستحقين، حيث يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من خلال تلبية الشروط التي أعلنتها الوزارة للمتقدمين، والآن عبر موقع البديل الإخباري سنوضح خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، إذ تقدم الوزارة دوريا مجموعة من الدفعات للمتقدمين ويمكن الحصول على هذه الدفعات من خلال تلبية مجموعة من الشروط التي تعلنها الوزارة، ومن بين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك باتباع عدة خطوات تتمثل في الآتي:

يجب على المواطنين العراقيين الوصول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

يجب على المستعلم استخدام الخدمات الإلكترونية.

انقر على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة.

أدخل جميع بياناتك الشخصية.

اضغط على زر استعلام.

ستتلقى نتيجتك سواء كانت قبولا أو رفضا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط اللازمة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل ما يلي:

من بين الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدمين هي أن يكونوا من حاملي الجنسية العراقية ويقيمون في العراق بشكل دائم.

يجب أن لا يمتلك المتقدم دخل شهر ثابت.

أن لا يكون لدى المتقدم أي مقتنيات ثمينة أو ممتلكات عقارية.

ينبغي أن يكون من ذات الدخل المحدود.

كيف اعرف اسمي موجود في الرعاية الاجتماعية؟

يمكنك معرفة ذلك عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة لكافة المواطنين، حيث يمكنك الآن معرفة ما إذا كان اسمك موجودا ضمن الرعاية الاجتماعية بكل سهولة، يكفي فقط أن تدخل إلى المنصة وتقوم بكتابة بياناتك وبعد الضغط على زر الاستعلام ستظهر نتيجتك فورا.