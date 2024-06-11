لمحبي الطبخ .. تردد قناة CBC سفرة هتتعلموا أكلات جديدة ومختلفة وهتبهروا الكل

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة CBC سفرة، لأنها من أفضل القنوات العالمية التي تعرض وصفات أكل، وليست مجرد وصفات أكل عادية، إنما تعرض وصفات أكل مذهلة وجديدة، حتى تمكن متابعيها من تجربة أكلات جديدة، كما أنها تمتلك العديد من المميزات، مثل: أن جودة الصوت والصورة بها رائعة للغاية، وبرامج الطبخ بها يأديها العديد من المصريين والعرب، ولذلك يبحث كافة متابعيها عن التردد الجديد للقناة لعام 2024.

قناة CBC سفرة

تعد قناة CBC سفرة، هي القناة التي إذا كان هناك من يرغب بتحضير وصفة أكل جديدة، أو من كان يرغب في تعلم الطبخ يقوم بمشاهدتها، وذلك لأنها دائمًا ما تكون الاختيار الأول لكافة الأشخاص في مصر، وفي الوطن العربي أيضًا، ولذلك تعمل القناة جاهدة على توفير أفضل الطهاة العرب، كما تعمل على تقديم أجدد الوصفات، كما أنها تقوم بتقديم الوصفات التقليدية ولكن بطريقة جديدة، وتقوم بتقديم وصفات الأكل العالمية، كما أن القناة تعرض أيضًا العديد من برامج التخسيس، والعديد من البرامج التي تخص المرأة بشكل عام، ولذلك هي من أفضل القنوات.

برامج قناة CBC سفرة

هناك العديد من البرامج التي تعرضها قناة CBC سفرة، حيث أنها تحرص على عرض البرامج المتنوعة المفيدة للمرأة، وليست المرأة فقط إنما كافة الأشخاص، فهي تعرض البرامج المختلفة، ومن البرامج التي تعرضها:

برنامج زي السكر.

برنامج بالصحة والراحة.

كما هناك برنامج هي وبس.

برنامج اتفضلوا عندنا.

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

كما هناك برنامج حكاوي المشاوي.

برنامج عمايل ايديا.

تردد قناة CBC سفرة

بما أن قناة CBC سفرة تعرض كافة البرامج التي قد تفيد المرأة، يبحث العديد من الأشخاص عن ترددها الجديد، والتي قد أعلن عنه بالفعل، وهو: