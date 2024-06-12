استعلم حالا.. رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول PDF لجميع محافظات العراق عبر الموقع الرسمي epedu.gov.iq

Ahmed samir تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استعلم حالا.. رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول PDF لجميع محافظات العراق عبر الموقع الرسمي epedu.gov.iq
نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يبدي طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في العراق ترقبا متزايدا لنتائج الثالث المتوسط الدور الأول للسنة الدراسية 2024، حيث لم تعلن وزارة التربية العراقية عنها بعد ومن المتوقع أن تظهر خلال الأيام القادمة، ورغم أن امتحانات المرحلة المتوسطة كانت هادئة، فإن الفرحة قد تحولت الآن إلى قلق وترقب لمعرفة النتائج والتقديرات في جميع المواد، وعلى الرغم من أن وزارة التربية أشارت إلى نسبة نجاح مطمئنة فإن الانتظار يثير التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور، في هذا المقال سنوضح لكم موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول.

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول

في العراق ما زالت نتائج الصف الثالث المتوسط تنتظر إعلانها مما أثار قلق الطلاب وتوترهم بشكل كبير، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائجهم منذ منتصف الشهر الماضي، تعهدت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن النتائج في غضون أيام قليلة بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات والدفاتر، هذا الانتظار المطول يزيد من التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور، مما يجعل الإعلان عن النتائج أكثر أهمية وانتظارا.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عن طريق الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
  • يتم اختيار ايقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد المرحلة الدراسية، مرحلة الثالث متوسط 2024
  • كتابة رقم مقعد الطالب.
  • الضغط على خانة استعلم الآن.
  • ستظهر نتيجة الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا

يمكنك الآن معرفة نتائج الطلاب في الصف الثالث متوسط 2024 عن طريق تحميل الملف pdf والبحث باسم الطالب، وذلك بالخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع نتائجنا.
  • اختيار خانة الثالث متوسط / الدور الأول.
  • اختيار محافظة الطالب.
  • الضغط على خانة تنزيل النتيجة pdf
  • يتم فك الضغط والبحث عن اسم الطالب لمعرفة النتيجة.
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معلومات الكاتب
Ahmed samir

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