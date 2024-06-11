كاملة بالعربي .. تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 أحداث قوية ومفاجآت كتير

تعد قناة الفجر الجزائرية من أفضل القنوات التي يمكنك من خلالها متابعة المسلسلات التركية المختلفة، ومتابعة العديد من أنواع المسلسلات التي يفضلها كافة الأشخاص، سواء كان المواطنين الجزائريين، أو أشخاص غيرهم أيضًا، حيث تعرض قناة الفجر المسلسلات المختلفة بجودة HD، ومن المسلسلات التي قد حصلت قناة الفجر على حقوق نشرها: مسلسل قيامة عثمان الجديد، الذي يبحث عنه العديد من الأشخاص، ومسلسل ألب أرسلان، ومسلسل المنظمة.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجديد على قناة الفجر الجزائرية

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن مسلسل قيامة عثمان، لأجل متابعته، لأنه مسلسل تركي رائع، كما أنه مثير للاهتمام، ولذلك يبحث كافة الأشخاص عن القنوات الناقلة له، وهي قناة الفجر الجزائرية، وعن مواعيده على قناة الفجر، وتكون مواعيده كالتالي: يعرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع بتوقيت الجزائر في تمام الساعة 8:30 مساء، أما بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية فيكون في تمام الساعة 11:30 مساء.

مواعيد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

قد نجح مسلسل قيامة عثمان في جذب انتباه الجماهير، حيث أن له جزئين آخرين غير الجزء الذي يعرض الآن على قناة الفجر، وقد تم عرض الجزء الأول منه يوم 20 نوفمبر 2019، ويتم إعادة حلقة مسلسل قيامة عثمان 3 في اليوم التالي من يوم عرضه الأصلي، الذي هو يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت مصر، والمملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

قد قامت قناة الفجر الجزائرية بتحديث ترددها لعام 2024، والذي قد بحث عنه كافة الأشخاص الذين يريدون متابعة مسلسل قيامة عثمان، وتردد القناة يكون كالتالي: