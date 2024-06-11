للعاطلين عن العمل 1445.. شروط الإستفادة من دعم ريف 1445 وكيف أسجل في ريف

أطلقت وزارة البيئة في السعودية برنامج دعم ريف يستهدف البرنامج كافة العاملين بالقطاع الزراعي عن طريق توفير الدعم المالي لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتعزيز الإنتاج ويأتي ذلك في ظل سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للعاطلين عن العمل الذين ليس لديهم مصدر دخل شهري ثابت، ويعد برنامج دعم ريف من أهم وأبرز برامج الدعم التي تعمل على تحسين مستوى العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الإقتصاد الريفي.

شروط الإستفادة من دعم ريف 1445

أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم ريف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

كذلك يشترط أن لا يكون المتقدم لديه سجل تجاري.

أن لا يكون المتقدم عامل في القطاع الخاص أو الحكومي.

ألا يكون راتب المتقدم الشهري أكثر من 6 آلاف ريال.

الوثائق المطلوبة في التسجيل في دعم ريف 1445

يرغب العديد من العاملين بالقطاع الزراعي في المملكة السعودية الحصول على دعم ريف من أجل زيادة دخلهم وتعزيز الإنتاج، حيث تسعى الوزارة إلى مساعدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع ومن أجل إتمام عملية التقديم في برنامج دعم ريف لابد من تقديم بعض الوثائق والأوراق التي حددتها الوزارة وجاءت كما يلي:

يجب تقديم استمارة العمل الحر لإثبات أن المتقدم من العاملين في الأنشطة الزراعية.

يتم تقديم شهادة ميلاد المتقدم وكذلك العنوان الوطني الذي يسكن فيه المتقدم.

كذلك يشترط على المتقدم للحصول على دعم ريف تقديم دراسة جدوى للمشروع ويجب التأكد من تفاصيلها قبل تقديمها.

تقديم رقم حساب بنكي فعال لإيداع مبلغ الدعم فيه.

كيف أسجل في ريف 1445؟

الآن يمكن لكافة من تتحق فيهم شروط الإستفادة من دعم ريف التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: