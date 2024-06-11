نزل تردد قناة وناسه Wanasah TV الجديد بجودة عالية hd وسلي أطفالك “لولو حلوة وشطورة“

تبرز قناة وناسه كإحدى أبرز القنوات المفضلة للعديد من الأسر العربية، وهذه القناة التلفزيونية المتخصصة في المحتوى الموجه للأطفال، واستطاعت خلال السنوات الماضية أن تكسب شعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل ما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز، من خلال مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحببة مثل لولو وسوسو وميدو، تقدم قناة وناسه للأطفال باقة واسعة من الأغاني والقصص التي تجمع بين المتعة والفائدة، وتحظى هذه المحتويات بمتابعة كبيرة من قبل الآباء والأمهات الذين يسعون دائمًا إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وهادفة لأطفالهم وفي السطور التالية، سنتعرف على أحدث تردد لقناة وناسه للأطفال، والذي يمكن من خلاله متابعة هذا المحتوى المتميز والاستفادة منه في تعليم وتربية الأطفال.

تردد قناة وناسه للأطفال 2024

تتوفر قناة وناسه للأطفال على القمر الصناعي نايل سات والقمر العربي عرب سات بتردّدات محدّثة على نايل سات، يمكن استقبال قناة وناسه على التردد التالي:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معدل تصويب الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: عمودي

الجودة: عالية الدقة

بينما على عرب سات، يمكن استقبال القناة على التردد التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معدل تصويب الخطأ: 3/4

معدل الاستقطاب: عمودي

الجودة: عالية الدقة

لتنزيل قناة وناسه، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة إعدادات التلفزيون الضغط على قائمة إعدادات القنوات اختيار أمر البحث اليدوي إدخال إحداثيات القناة الصحيحة الضغط على أمر بحث والانتظار لحين إتمام عملية البحث الضغط على أمر حفظ لتثبيت القناة على التلفزيون

وتتميز قناة وناسه بعدة مزايا، منها استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية للبث المباشر بجودة صوت وصورة عالية، وكونها من القنوات المجانية التي يمكن متابعتها على مدار 24 ساعة بدون رسوم اشتراك وكما تقدم القناة محتوى تعليمي جذاب للأطفال مثل أغاني الحيوانات وتعلم الألوان.