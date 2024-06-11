لبيك اللهم لبيك .. تردد قناة الحج السعودية 2024 تابع حجاج بيت الله الحرام

قد بدأ بالفعل موسم الحج لعام 2024 منذ أيام قليلة، ولذلك قد بحث كافة المسلمين الذين لم يتمكنوا من الذهاب للحج هذا العام عن بعض القنوات التي تعرض مناسك الحج لعام 2024، والتي منها قناة الحج السعودية، والعديد من القنوات الأخرى، التي تعرض العديد من البرامج المختلفة التي يستفاد منها ويحبها المسلمين، كما أنها تعرضهم بصورة وجودة رائعة، وتعرض أيضًا تكبيرات العيد، التي تدخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين.

برامج قناة الحج السعودية 2024

تعرض قناة الحج السعودية العديد من البرامج المتنوعة والرائعة التي أحبها المسلمين، والتي منها: برامج التغطية الحية التي تبث مناسك الحج، والبرامج الدينية التي تتناول مواضيع مثل الحديث الشريف والتفسير والفقه الإسلامي، والبرامج الثقافية التي تتناول مواضيع عن الحج والعمرة وتقاليده ومعانيه، والبرامج التعليمية التي تعلم المسلمين كيفية أداء الحج والعمرة.

تردد قناة الحج السعودية 2024

قد بدأ كافة المسلمين بالبحث عن تردد قناة الحج السعودية لعام 2024، حتى يتمكنوا من مشاهدة مناسك الحج مباشرة، وتردد القناه يكون كالتالي:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطا للقناة: ¾.

جودة القناة: HD.

طريقة تثبيت قناة الحج السعودية 2024

حتى تتمكن من مشاهدة مناسك الحج الرائعة، ومتابعة كافة البرامج الرائعة التي تعرضها قناة الحج السعودية، سيكون عليك تثبيت القناة على جهازك، عن طريق: