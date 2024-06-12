“نتائج الاعدادية الليبية” لينك moe.gov.ly.. رابط نتائج شهادة التعليم الاساسي ليبيا 2024 من خلال موقع وزارة التعليم في جميع المحافظات”بوش”

ها قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن اقتراب اعتماد نتائج التعليم الأساسي 2024، حيث انتهى طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، من اختباراتهم في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024، بدأت الاختبارات في المواد المقررة منذ يوم 14 مايو، والخطوة التي تليها هي عملية الرصد ثم الموافقة واعتمادها من قبل وزير التعليم وكان الانتظار محملا بترقب كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة نتائج جهودهم خلال هذا العام الدراسي.

نتائج التعليم الأساسي للطلاب في ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن استعدادها للكشف عن نتائج التعليم الأساسي 2024، حيث من المتوقع أن تكون النتائج متاحة قريبا، لكافة الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج، وتزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة لمتابعة تقدمهم الدراسي.

إعلان نتائج الشهادة الاعدادية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي

بالتعاون مع مركز الامتحانات الوطني في مدينة قرقاش، أعلنت الوزارة عن توفير رابط إلكتروني خاص بنتائج التعليم الأساسي 2024، يتيح هذا الرابط للطلاب وأولياء الأمور الوصول السريع إلى النتائج دون الحاجة إلى الانتظار في الأماكن العامة، أو الاعتماد على الإعلانات العامة.

موعد إعلان نتائج التعليم الأساسي 2024 رسميا

من المتوقع أن يكون الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي 2024 قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يعمل فريق العمل المختص على تحضير ونشر النتائج، بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق اللازمة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

للاستعلام عن نتائج الطلاب، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو استخدام الرابط المخصص، ومن ثم إدخال رقم الجلوس للطالب، سيتمكن الطلاب من عرض النتيجة بمجرد تأكيد البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024: