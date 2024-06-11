طريقة تنظيف الممبار بغطاء زجاجة بلاستيك في ثواني هيبقى شمعة

في قدوم عيد الأضحى المبارك، تتزايد الحاجة إلى معرفة الطرق السهلة والسريعة لتنظيف الممبار وإعداده للاستخدام، فالممبار هو جزء مهم من ذبيحة العيد، ولا بد من إتقان تنظيفه بشكل جيد قبل إدخاله إلى المطبخ وفي هذا المقال، سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتنظيف الممبار بسرعة وسهولة باستخدام مكونات منزلية بسيطة، وهذه الطريقة لا تتطلب جهدًا كبيرًا ولا ساعات طويلة من العمل، بل يمكن إنجازها في وقت قصير وسوف نتناول المكونات اللازمة والخطوات المفصلة للحصول على ممبار نظيف وخالٍ من الشوائب والروائح الكريهة.

طريقة تنظيف الممبار بغطاء زجاجة بلاستيك

تنظيف الممبار بكل سهولة باستخدام غطاء زجاجة بلاستيك

لتنظيف الممبار بسرعة وسهولة، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة باستخدام مكونات منزلية بسيطة:

المكونات:

غطاء زجاجة بلاستيك

خل أبيض

عصير ليمون

ماء

الخطوات:

ابدأي بغسل الممبار من الخارج للتخلص من أي دهون أو شوائب ملتصقة به. اقلبي الممبار على الجهة الداخلية الأخرى. أدخلي غطاء الزجاجة البلاستيكي داخل الممبار، ثم اسحبيه للخارج لإزالة أي فضلات عالقة. انقعي الممبار في محلول من الخل والماء والليمون لمدة تتراوح بين 15-30 دقيقة وهذا سيساعد على إزالة أي روائح كريهة. اشطفي الممبار جيدًا تحت الماء الجاري واتركيه ليجف.

طريقة فعالة لتنظيف الممبار

هذه طريقة سريعة وفعالة لتنظيف الممبار باستخدام مواد منزلية بسيطة:

المكونات:

كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الخل الأبيض

نصف كوب من ملح الطعام

كمية مناسبة من الماء

ربع كوب من عصير الليمون

الخطوات:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق الأبيض والخل الأبيض وملح الطعام والماء حتى تتكون عجينة متجانسة. ضعي الممبار في هذا الخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل. بعد ذلك، استخدمي سكينًا برفق لإزالة الدهون والشوائب من على الممبار. اغسلي الممبار جيدًا تحت الماء الجاري. ضعي الممبار في وعاء آخر وصبي عليه عصير الليمون، واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسلي الممبار بالماء مرة أخرى، وسيكون نظيفًا ومعقمًا.

هذه الطريقة سريعة وفعالة في التخلص من الدهون والشوائب العالقة في الممبار باستخدام مواد آمنة ومتوفرة في المنزل وكما أن إضافة عصير الليمون في النهاية يساعد على تعقيم الممبار وإضفاء نكهة منعشة عليه.