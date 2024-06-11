سعره ومواصفات هاتف أوبو OPPO A60 الجديد: اكتشف المميزات والعيوب والسعر اللي مش هتصدقه!

يعتبر هاتف أوبو OPPO A60 من أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة أوبو، ويأتي بمواصفات مميزة تجعله من الهواتف المنافسة في السوق، يتميز الهاتف بتصميم أنيق وشاشة كبيرة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة ومعالج قوي، في هذا المقال، سنتعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو OPPO A60 بالتفصيل، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه.

مواصفات الهاتف

يأتي هاتف أوبو OPPO A60 بمواصفات تقنية مميزة تجعله من الهواتف الرائدة في فئته، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج قوي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع. في الجدول التالي، سنستعرض المواصفات الكاملة للهاتف.

المعالج ثماني النواة Snapdragon 680 تكنولوجيا 6 نانو التخزين / الرام 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام الكاميرا خلفية مزدوجة 50+2 ميجا بكسل / أمامية 8 ميجا بكسل الشاشة 6.67 بوصة بدقة HD+ بها ثقب صغير نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط الأبعاد 165.7x76x7.7 ملم الوزن 186 جرام السعر 4000 جنيه مصري (تقريبي)

مميزات الهاتف

تصميم أنيق وعصري. شاشة كبيرة بدقة عالية. معالج قوي يضمن أداءً سلسًا. كاميرا خلفية مزدوجة بجودة تصوير ممتازة. بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع. يدعم مستشعر بصمة الإصبع في زر الباور. يدعم شبكات الاتصال الجيل الرابع. يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري. يدعم معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة. يدعم السماعات الخارجية بصوت ستيريو.

عيوب هاتف أوبو OPPO A60