ولا كحت ولا مجهود.. طريقة تنظيف وتلميع الكرشة بكل سهولة بسرعة الصاروخ من الزفارة والروائح في ثواني هتبقي زي القشطة

عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث يتم خلاله تناول مجموعة من الأطباق التقليدية المميزة، وتعد “الكرشة” واحدة من أبرز هذه الأطباق والتي يفضلها الكثيرون بسبب طعمها اللذيذ والشهي على الرغم من شعبية الكرشة، إلا أن العديد من السيدات يشعرن بالارتباك والخوف عند التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بعملية تنظيفها، فالكثيرون يعتقدون أن تنظيف الكرشة يتطلب الكثير من الوقت والجهد،ولكن في هذا المقال، سنقدم لك أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتنظيف الكرشة بسهولة ويسر

طريقة تنظيف الكرشة بكل سهولة

الكرشة هي واحدة من الأطباق الشهيرة والمحبوبة لدى الكثيرين ولتنظيف الكرشة بسهولة، يمكن الاستعانة ببعض المكونات البسيطة الموجودة في المطبخ.

المكونات اللازمة:

4 ملاعق كبيرة من الدقيق

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم

ملعقة من البيكنج بودر

ماء ساخن

الخطوات:

أزل محتويات الكرشة واغسلها تحت المياه الجارية للتخلص من أي فضلات طعام عالقة بها. في وعاء، أضف الماء الساخن ثم أضف بيكربونات الصوديوم سيحدث فوران، اتركه حتى يهدأ. ضع الكرشة في الخليط واتركها لمدة 5 دقائق. أخرج الكرشة من الخليط وابدأ في تنظيفها باستخدام السكين لإزالة أي رواسب عالقة. في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر. ادعك الكرشة جيداً بالخليط الدقيقي حتى تتأكد من تنظيفها تماماً والدقيق سيساعد على سحب أي رائحة كريهة. اغسل الكرشة تحت الماء الجاري للتخلص من بقايا الخليط الدقيقي. ستلاحظ أنها أصبحت ناصعة البياض. بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تنظيف الكرشة بسهولة وجعلها جاهزة للطهي أو التقديم.

طريقة تنظيف الكرشة

هناك مجموعة من النصائح لتنظيف الكرشة بطريقة فعالة: