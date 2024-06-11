الف مبروك للناجحين.. إليك خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

يعيش طلاب الصف التاسع في سوريا حالة من القلق والتوتر مع اقتراب موعد الاختبار الأخير للعام الدراسي 2024، حيث يتزايد البحث والاستفسار عن نتائج الصف التاسع لعام 2024، وتُعد هذه المرحلة حاسمة في حياة الطلاب، لذا أطلقت وزارة التربية السورية رابطًا إلكترونيًا رسميًا ومعتمدًا للاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2024 بكل سهولة عبر اللينك الرسمي ومن خلال تلك الخطوات:

أولاً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية في سوريا.

انقر على أيقونة “نتائج الامتحانات” الموجودة في الواجهة الرئيسية.

اختر “نتائج الصف التاسع” من تبويب الفصل الدراسي. حدد العام الدراسي 2024.

بعد ذلك، اختر المحافظة السورية التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الاكتتاب من اليسار إلى اليمين. ثم اضغط على زر “عرض النتيجة”.

في غضون دقائق، ستظهر قائمة تحتوي على جميع التفاصيل، بما في ذلك المجموع الكلي والدرجات التي حصل عليها الطالب.

اختبارات الصف التاسع 2024 سوريا

خضع طلاب الصف التاسع في سوريا لاختبارات إلزامية خلال الفصل الدراسي الثاني، شملت المواد التالية: الجبر، التربية الفنية، علم الأحياء والأرض، التربية الدينية المسيحية، جغرافية الوطن العربي وسوريا، الهندسة، التاريخ، التربية الدينية الإسلامية، التربية الموسيقية، الفيزياء والكيمياء، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللغة الروسية، اللغة الإنجليزية، والتربية الوطنية.