تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر (التطبيق القديم الاصلي) ⭐⭐⭐⭐⭐.. استمتع بمزايا مش موجودة غير في الجولد

تحديثات الواتساب الذهبي التي تمت من خلالها إضافة الكثير من المميزات لوتساب الذهبي تلك النسخة المعدلة من تطبيق واتساب الرسمي، حيث يمكن من خلاله إرسال الرسائل النصية، والوسائط القصيرة والطويلة، حيث يتميز هذا التطبيق بواجهة استخدام بسيطة، فهو يمكن المستخدم من إرسال المراسلات و الدردشات بشكل سريع جدا، ويحتوي أيضا على الكثير من الألوان و الثيمات التي يمكن استخدامها في التطبيق.

مميزات تحديثات الواتساب الذهبي

نوضح لكم أهم المميزات التي اشتملت عليها النسخة الأصلية من تحديثات الواتساب الذهبي والتي تعد من أبرزها ما يلي:

التطبيق يحتوي على واجهة مستخدم محسنة جدا، وسهلة الاستخدام.

كما أن الجهاز مصمم بمظهر ذهبي رائع، وأيضا يمكنه إرسال واستقبال عدد كبير من الملفات بأحجام كبيرة.

التطبيق يدعم استخدام حسابين واتساب في نفس الوقت يمكن التبديل بينهم.

يحتوي متجر الثيمات في التطبيق على آلاف الثيمات التي يمكن للمستخدم استعمالها في الدردشات.

يدعم خاصية عدم حذف الرسائل، أي أنه إذا راسلك أحد وقام بحذف الرسالة في حالة كنت تستخدم واتس الذهبي لا يمكنه ذلك.

التطبيق واجهته لونها أصفر ذهبي وهو ما يميزه عن واتساب الأخضر.

كما يدعم خاصية فصل الانترنت عن التطبيق.

سرية المحادثات في واتساب الذهبي

تطبيق الواتساب الذهبي يهتم بسرية المحادثات من أجل توفير الخصوصية لمستخدميه، حيث يوفر هذا التحديث نظام تشفير قوي يحمي الرسائل والملفات الشخصية والصور وجميع الملفات الموجودة على التطبيق، كما يمكنك أيضا أن تقوم بقفل التطبيق برمز سري وبصمة اصبع حتى لا يتمكن احد من فتحه بشكل غير مصرح بأي شكل من الأشكال، ولكن بالرغم من كل هذه المميزات إلا أنه يجب توخي الحذر عند استخدام هذا التطبيق، وذلك لكونه غير رسمي ويمكن اختراقه بسهوله.