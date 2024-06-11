لينك تحميل نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ملفات pdf

يترقب طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة نتائج الثالث متوسط الدور الأول للسنة الدراسية 2023-2024 بفارغ الصبر، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أن النتائج لم تصدر بعد ولكنها ستكون متاحة قريبًا وقد اختتمت الامتحانات وسط أجواء من السعادة والراحة، إلا أن هذا الشعور تحول الآن إلى قلق وترقب بانتظار معرفة النتائج والتقديرات في مختلف المواد. أشارت الوزارة إلى أن نسبة النجاح حتى الآن تبدو مرتفعة ومبشرة، ما يعزز من اطمئنان الطلاب وأولياء أمورهم.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول

لم تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول، ما زاد من توتر وقلق الطلاب والطالبات وتتزايد التساؤلات حول موعد صدور النتائج منذ انتهاء الامتحانات في بداية الشهر الجاري. وأكدت الوزارة أن النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق وتدقيق الدرجات.

استعلام نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا

مع اقتراب موعد إعلان النتائج، يسعى العديد من الطلاب لمعرفة كيفية الحصول عليها بصيغة PDF من خلال موقع “نتائجنا”يمكن القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع، اختيار “الثالث متوسط – الدور الأول”

تحديد المحافظة، ثم تنزيل النتائج.

يمكن حفظ النتيجة بصيغة PDF على الجهاز أو طباعتها للاحتفاظ بها كمرجع.

استعلام نتائج الثالث متوسط وزارة التربية العراقية

لطلاب وطالبات محافظة بغداد، يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط فور صدورها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.