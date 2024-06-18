خلال أيام.. موعد ظهور نتائج البيام التعليم المتوسط في الجزائر 2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة بالخطوات عبر موقع الديوان

زادت اهتمامات الطلاب والطالبات في الجزائر في الفترة الحالية نحو نتائج امتحانات البيام لعام 2024 ويرغبون في معرفة موعد ظهور نتائج البيام التعليم المتوسط في الجزائر 2024، فهذه الفترة تعتبر من أهم المراحل التعليمية في حياتهم، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر إعلان النتائج التي تحدد مساراتهم المستقبلية وتوجهاتهم الأكاديمية والمهنية، وتترقب الأسر أيضا هذا الحدث بفارغ الصبر، حيث يتوقعون معرفة نتائج الجهود والعمل الذي قام به الطلاب طوال فترة الدراسة، وسنوضح لكم موعد ظهور نتائج البيام 2024م.

موعد ظهور نتائج البيام التعليم المتوسط في الجزائر 2024

في الأيام الأخيرة انتهت امتحانات البيام في الجزائر 2024، والآن ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان نتائج البيام التي تعتبر مؤشرا هاما للتعليم الجامعي، وقد أكدت وزارة التربية الجزائرية أن نتائج البيام لعام 2024 ستكون متاحة في 25 يونيو عبر موقع الوزارة، مشددة على أهمية الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الوزارة فقط، وقد تم تحديد موعد الاستعلام عن النتائج في تمام الساعة الرابعة عصرا.

نتيجة شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا 2024

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج البيام التعليم المتوسط بسهولة عبر المنصة الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية، ولمعرفة النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع البيام الإلكتروني التابع لوزارة التعليم الجزائرية.

الضغط على ايقونة الكشف عن نتيجة الشهادة المتوسطة.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

ادخال رقم المرور.

الضغط على خانة إظهار النتيجة.

تظهر النتيجة بها دراجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

اختبارات البيام 2024

شارك في اختبارات البيام 818,439 طالبا وطالبة، وأفادت وزارة التربية الجزائرية أن نسبة الطلاب الأحرار تجاوزت 1.5 في المئة، بينما بلغت نسبة الفتيات اللواتي شاركن في امتحان البكالوريا والمرحلة الثانوية 53 في المئة، حيث تمت الامتحانات بسلاسة وبدون مشاكل وفقا للضوابط التي اتبعتها جميع اللجان والمسؤولين التعليميين.