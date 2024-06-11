عش المغامرة والتحدي .. تحميل gta vice city للهواتف 2024

اللعبة GTA 6 Grand Theft Auto هي لعبة فيديو تنتمي إلى فئة الأكشن والمغامرات، حيث قامت بتطويرها ونشرها شركة روكستار جيمز تم إصدار اللعبة في 21 مارس 2023 على منصات مايكروسوفت ويندوز وبلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس/إس تركز اللعبة على قصة تجري أحداثها في مدينة Vice City الخيالية، المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية تدور الأحداث في زمن جديد يعكس التغييرات التي شهدتها المدينة منذ إصدار لعبة GTA Vice City الأصلية في عام 2002، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر طريقة تحميل اللعبة.

تنزيل لعبة GTA VICE CITY لأجهزة الأندرويد

يمكنك تنزيل لعبة GTA VICE CITY لأجهزة الأندرويد بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق جوجل بلاي الموجود على هاتفك الأندرويد مباشرة.

من حقل البحث المتوفر أمامك، أدخل اسم اللعبة بدقة.

يرجى الانتظار إلى أن ينتهي البحث وتظهر النتائج أمامك.

اختر في ذلك الحين النسخة التي تفضلها من اللعبة.

انقر على زر “التنزيل” الموجود بجانب صورة اللعبة.

انتظر حتى تنتهي عملية التنزيل بالكامل.

اضغط على زر “التثبيت” في ذلك الوقت.

انتظر انتهاء التثبيت كذلك.

قصة لعبة جاتا الأصلية

تدور أحداث اللعبة في عام 1998 حين يتلقى البطل مكالمة تخبره بوفاة والدته ويجب عليه أن يعثر على القاتل والانتقام منه ليعود إلى أسرته خلال رحلته، يلتقي بأعضاء عصابة كبيرة ويضطر ليكون في صفوفهم، وتشهد اللعبة العديد من الأحداث المثيرة عبر مدن متعدة باستخدام أسلحة ووسائل نقل حديثة تُبرز في هذه اللعبة المذهلة.

خطوات تحديث لعبة جاتا Vice City

يمكن تحديث لعبة جاتا Vice City بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: