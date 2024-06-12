باقة من اجمل افلام الكرتون للكبار والصغار استقبل الآن تردد قناة بطوط كيدز

ازداد البحث مؤخرا عن تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 من قبل العديد من المواطنين، حيث تعد قناة بطوط واحدة من أهم وأفضل القنوات التي تقدم محتوى مشوقاً ورائعاً للأطفال دون أي شعور بالملل، كما تعمل إدارة القناة على تغيير التردد بين الحين والآخر لتحسين وضوح الصورة والجودة، ومن خلال هذا المقال سنقوم بالتعرف على تردد قناه بطوط، وطريقة تنزيلها.

تردد قناه بطوط

تعد قناة بطوط كيدز واحدة من أبرز القنوات التي يستمر الناس بالبحث عن ترددها بشكل وفيما يلي سنذكر احدث تردد

القمر الصناعي: النايل سات / العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11494.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط قناة بطوط

يمكن ضبط تردد قناة بطوط من خلال اتباع هذه الخطوات ودون أي صعوبة:

أولاً، يتم الضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد للتلفاز.

ستظهر لك قائمة تتضمن جميع إعدادات التلفاز اضغط على خيار ترتيب القنوات.

ثم اختر الوضع اليدوي وأدخل تردد القناة.

ستظهر لك حقول فارغة يجب ملؤها ببيانات قناة بطوط التي ذكرناها سابقًا.

اضغط الآن على زر البحث وانتظر قليلاً حتى ينتهي البحث، ثم اضغط على حفظ وخروج.

عند البحث عن القناة سوف تجدها على الفور.

مميزات قناة بطوط

هناك العديد من القنوات التي تقدم محتوى مخصص للأطفال بالطبع، لكن قناة بطوط تتميز ببعض الخصائص التي تجعلها واحدة من أبرز قنوات الأطفال، وهي كالتالي: