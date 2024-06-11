استعلم هسه.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق موقع نتائجنا الدور الأول

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي داخل العراق منذ عدة أيام قليلة، وقد قام البعض بالبدء في تقديم اعتراضات على النتيجة، لذا فإن الطلاب في الفترة الحالية ينتظرون موعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي، والتي يتم عرضها إلى جميع الطلاب في مختلف المحافظات في أن واحد، وأتاحت وزارة التعليم رابط خاص للاستعلام على تلك الاعتراضات، وذلك حتى يتم توفير مختلف الخدمات التعليمية إلى الطلاب بصورة إلكترونية.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور أول

ينتظر الجميع موعد الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول، حيث أشار الكثير إلى أن موعد ظهورها سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد الإعلان عنها في محافظة الديوان ومن بعدها سيتم الإعلان على النتيجة لجميع المحافظات في نفس الوقت، حيث أكدت الوزارة أن المحافظات المتأخرة عن إعلان نتائج اعتراضات.

جاءت بسبب استمرارية عملية التصحيح ومراجعة الأوراق مرة أخرى، والتي تمت بنزاهة وشرف كبير لتقديم إلى الطالب كامل حقوقه، ومن ضمن الحقوق المتاحة هي إمكانية الحصول على النتيجة بأكثر من طريقة مختلفة من ضمنها التوجه إلى المدرسة، أو إلى الرابط الإلكتروني الذي يخص وزارة التعليم داخل العراق.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

من خلال البدء في تطبيق بعض الخطوات البسيطة سيتمكن الطالب من الاستعلام بصورة صحيحة على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي، لذا فإن تلك الخطوات تعد متمثلة في الآتي: