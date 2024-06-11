رسميًا رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول، خصوصًا بعد انتهاء امتحانات هذا العام، ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تظهر النتائج عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر كيفية استخراج النتائج عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

بعد انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من اختبارات نهاية العام الدراسي 2024، بدأ الجميع في البحث عن موعد إعلان النتائج وكيفية الاستعلام عنها، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على نتائجهم قبل حلول العيد وقد نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى أنها بدأت في أعمال التصحيح ورفع درجات الطلاب اعتبارًا من اليوم الأخير للاختبارات، وتواصل لجان التصحيح جهودها حاليًا لإنجاز هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

فيما يتعلق بموعد إعلان النتائج، سيتم الكشف عنها في غضون الأسبوع القادم كحد أقصى سيتم نشر جميع نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط عبر الموقع الإلكتروني “نتائجنا”، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم باستخدام رقم الامتحاني الخاص بهم.

استخراج نتائج الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط وباقي المراحل التعليمية من خلال الدخول إلى رابط الموقع الرسمي للوزارة، أو زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع نتائجنا، وذلك باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب يمكن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط من موقع نتائجنا عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي زيارة الرابط الخاص بالموقع الرسمي لـ “وزارة التربية العراقية“.

اختر نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 للدور الأول.

اختر المحافظة التابع لها.

ادخل الاسم والرقم الامتحاني.

انقر على تبويب عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قامت بتحذير كافة طلابنا وأكدت على ضرورة عدم اتباع أي موقع أو صفحة تدعي بأن نتائج الصف الثالث المتوسط في بغداد، الكرخ، بابل، الرصافة، أربيل، البصرة، دهوك، أو أي منطقة أخرى قد ظهرت أو تم الإعلان عنها أو تم تحديد موعد لإعلانها.