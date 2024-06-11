بنسب نجاح هائلة .. استعلم عن نتائج طلاب البحرين 2024

كثر البحث عن نتائج الطلاب في البحرين للعام الدراسي 2023-2024 عبر البوابة التعليمية، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة إلى الاطمئنان على نتائج الامتحانات، وسوف تظهر النتيجة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، حيث تم الكشف عن نتائج طلاب المرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي، مما يسلط الضوء على الإنجازات العلمية التي حققها الطلاب خلال هذا العام.

نتائج طلبة البحرين الثانوي والإعدادي

أعلن الوزير أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة بلغت 96٪، في حين كانت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 81٪، مع التأكيد على أن الفرصة ما زالت متاحة للطلاب الذين لم ينجحوا من خلال امتحانات الدور الثاني، مشدداً على دعم الوزارة لهم لتحقيق النتائج المطلوبة.

أبدى السيد الوزير امتنانه العميق وشكره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للدعم الكبير الذي تم تقديمه للعملية التعليمية في المملكة، مما أدى إلى تطور كبير في قطاع التعليم وتحقيق إنجازات بارزة من قبل الطلاب والمؤسسات التعليمية سواء داخل البحرين أو خارجها وسيتم استخراج نتائج طلاب البحرين في المرحلة الثانوية أو الشهادة الإعدادية من خلال البوابة التعليمية.

كيفية تنزيل تطبيق نتائج الطلاب الدراسي للبحرين

الآن يمكن لجميع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في البحرين معرفة نتائج امتحاناتهم إلكترونياً من خلال تطبيق نتائج طلاب البحرين الدراسية، الذي يمكن تحميله عن طريق اتباع الخطوات التالية: