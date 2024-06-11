من هنا استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من المواطنين العراقيين هي معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، خصوصًا بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صرف الدفعة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية وقد وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن هذه الدفعة لجميع المواطنين عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية لنكتشف ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى منصة مظلتي.

تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية.

ثم قوموا بتحديد الأشخاص الذين تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية في الجولة الأخيرة.

سجل بيانات صاحب الطلب.

ينبغي التأكد من صحة كل البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

ثم يتم الانتظار حتى يتم عرض قوائم المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إن عملية المشمولين في الرعاية الاجتماعية عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بالتسجيل الإلكتروني، حيث تقوم الجهات المسؤولة بمراجعة البيانات المقدمة وفحصها.

في المرحلة الثانية، يتم مراجعة المستندات الورقية التي يقدمها المواطنون للحصول على الدعم، بالإضافة إلى إجراء بحث اجتماعي للتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق نتيجة لهذه العمليات المتعددة.

قد تم تأخر إعلان النتائج بشكل ملحوظ فمن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن الدفعة الأولى من الوجبة الأخيرة.