شغلها الآن.. أسهل طريقة للعب ماين كرافت Minecraft بدون تحميل وبدون جافا مجانا

ينفرد موقع “البديل” لزواره الكرام، بأسهل طريقة للعب ماين كرافت Minecraft بدون تحميل وبدون جافا مجانا، حيث تعتبر أحد الألعاب المشهورة والفريدة من نوعها، وفي الوقت ذاته مدفوعة ولا يمكن تحميلها إلا بعد شرائها من متجر جوجل بلاي أو آب ستور للهاتف المحمول، أو الموقع الرسمي لأجهزة الكمبيوتر، وفي السطور التالية نوضح الخطوات اللازمة للعب ماين كرافت دون تحميلها.

كيف تلعب ماين كرافت بدون تحميل وبدون جافا؟

أعلنت ماين كرافت في عام 2019 عن إطلاق إصدار جديد للعبة بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على إصدار اللعبة، ويحمل هذا الإصدار اسم ماين كرافت كلاسيك، ويمكن تشغيله عبر الإنترنت بدون تحميل وبدون جافا، قبل التقاط بعض الصور لتشغيل اللعبة على المتصفح، من المهم توضيح بعض الأمور الأساسية المتعلقة بهذا الإصدار الكلاسيكي والذي يختلف بشكل كبير عن النسخة الأصلية من اللعبة. في إصدار Minecraft Classic، هناك عدة قيود يجب مراعاتها:

لا يمكن استخدام حسابك الرئيسي.

لا يمكن تسجيل الدخول.

لا يمكن حفظ اللعبة.

لا يمكن الاتصال بالسيرفرات.

لا يمكن استخدام يد التحكم.

للتمتع بهذه اللعبة، كل ما تحتاج إليه هو متصفح حديث فقط.

تحتاج أيضًا إلى لوحة مفاتيح “كيبورد” والماوس.

يد التحكم لن تعمل حتى وإن كانت متصلة بجهاز الكمبيوتر.

الطريقة الوحيدة للعب هي باستخدام الكيبورد والماوس.

تحديث ماين كرافت النسخة الأصلية على الجوال

إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة الأصلية من لعبة ماين كرافت مجانًا على هاتفك المحمول، اتبع الخطوات التالية: