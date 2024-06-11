مش هتتعبى تاني .. طريقة تنظيف الممبار بسهولة 3 طرق سهلة وبسيطة

يعد الممبار من أفضل الأطباق التي يفضلها كافة المصريين، وكافة مواطني الدول العربية بشكل عام، لأنه لذيذ جدًا، كما أنه من الوجبات التي يفضل العديد من النساء في الوطن العربي القيام بتحضيرها في أيام عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد تساءل العديد من النساء عن طريقة تنظيف الممبار بسهولة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المسمط لتنظيفه، حيث يمكنك اتباع بعض الطرق من أجل تنظيفه بكل سهولة في المنزل.

طريقة تنظيف الممبار بالزجاجة

من الطرق السهلة التي يمكنك القيام بها في المنزل من أجل تنظيف الممبار، هي طريقة تنظيف الممبار بالزجاجة، ويمكنك القيام بها عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي:

في البداية سيكون عليك إحضار زجاجة بلاستيكية فارغة.

ثم قومي بقطع هذه الزجاجة إلى نصفين متساوين.

وبعدها قومي بإحداث ثقب متوسط في منتصف غطاء الزجاجة.

قومي بغسل الممبار جيدًا بالماء سواء كان من الخارج أو من الداخل.

قومي بتقطيع الممبار بالطول.

وبعد أن تقلبي الممبار على الإتجاه الأخر، قومي بوضعه داخل الزجاجة، واسحبيه من الثقب الموجود بالغطاء.

وكرري هذه الخطوات مع كافة قطع الممبار.

وبعد الإنتهاء قومي بتنظيف الممبار بالسكين جيدًا حتى تتأكدي من أنه نظيف تمامًا.

طريقة تنظيف الممبار بالخلاط

هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها حتى تنظيفي الممبار بسهولة في المنزل، وهي طريقة تنظيفه بالخلاط: حيث يجب عليك إحضار خلاط ذات سكينة بلاستيكية، وإن لم يكن لديك قومي بوضع كيس بلاستيك على سكاكين الخلاط، ثم قومي بوضع كيلو من الممبار داخل الخلاط، مع 350 جرام من الملح، ثم قومي بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة، وبعدها قومي بإخراج الممبار، وضعيه لمدة 10 دقائق في ماء وخل، ثم اشطفيه جيدًا بالماء.

طريقة تنظيف الممبار بالملح

هناك بعض المكونات التي يمكنك استخدامها من أجل تنظيف الممبار في المنزل، وهي: الملح الخشن، والليمون، وملح الليمون، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، والخل، وطريقة التنظيف هي: قومي بوضع الملح الخشن والليمون والخل معًا في إناء، ثم قومي بقلب الممبار على الإتجاه الآخر وافركيه جيدًا بالملح والليمون والخل، وبعدها قومي بشطفه بالماء، ثم قومي بوضع الملح والليمون وملح الليمون والزنجبيل معًا في إناء، وضعي الممبار في هذا الإناء، واتركيه لمدة نصف ساعة، وكل فترة قومي بتقليبه، بعدها قومي بوضع الممبار في إناء به ماء وخل وليمون، وافركيه جيدًا، ثم قومي بتصفية الماء من الممبار، وهكذا يصبح جاهز للحشو.