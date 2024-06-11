نزلها لطفلك في العيد.. استقبل الان تردد قناة تنة ورنة أطفال الجديد 2024 وخلي طفلك يضحك طول اليوم

مع دخول إجازة الصيف وعيد الأضحى المبارك، التي ينتظره ملايين المسلمين في مختلف الدول العربية، حتى أن العديد من أولياء الأمور الأمهات وغيرهم يبحثون عن تردد قنوات الأطفال الشيقة التي من بينها قناة تنة ورنة أطفال الجديد، حتى أن القناة تمكنت من جذب ملايين المتابعين حول العالم، وأصبحت هي من بين القنوات الرائدة في عالم الطفل، عقب تقديمها للعديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية والبرامج المميزة والأناشيد الدينية الأكثر من رائعة، ويمكن القيام بالتعرف على ترددها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة تنة ورنة أطفال 2024

هناك بعض المعلومات الهامة التي من خلالها يمكنك استقبال قناة تنة ورنة أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية ومن بينها النايل سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11853.

استقطاب قناة تنة ورنة يكون فقي.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2\3.

استقبل قناة تنة ورنة الجديد

ومن أبرز المعلومات التي على إثرها يمكنك استقبال قناة تنة ورنة الجديد لمشاهدة كل ما تقوم بنقله وهي متمثلة في الأفلام والمسلسلات، وكذلك البرامج الطفولية والأغاني والأناشيد الدينية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الجديد فهو 11595.

بينما استقطاب قناة تنة ورنة الجديد يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

خطوات تنزيل قناة تنة ورنة الجديد

هناك بعض الخطوات لتقوم حينها بإستقبال قناة تنة ورنة الجديد، والعمل على معرفة كافة المعلومات الخاصة بالقناة، وفقًا للأتي:-