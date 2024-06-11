عاجل الان.. مجلس الوزراء يوافق على زيادة 700 ألف دينار لجميع المتقاعدين المضمونين!!.. شوف راتبك بسرعة

قام مجلس الوزراء بالموافقة على رفع الحد الأدنى لـ 700 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن الزيادة لم يتجاوز الـ 150 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن جميع من هم تحت الـ 700 ألف فيتم رفعهم للحد الأدنى، خاصة وأن الزيادة جاءت في وقت يُعاني منها ملايين المواطنين من الاضطرابات الاقتصادية والعبء الاقتصادي الغير ملائم، بما توفر لهم هذه الزيادة حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم في هذا الوقت.

زيادة رواتب المتقاعدين المضمونين

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، أن المجلس قام بالتصويت على زيادة خاصة برواتب المتقاعدين للعمال المضمونين بما لا تتجاوز هذه الزيادة عن 150 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي يصل لـ 700 ألف دينار عراقي بما يشمل المتقاعد سواء الخدمة والعجز، ويتأهل للحصول على الزيادة عبر الاستعلام على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المضمونين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات ليتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين المضمونين داخل محافظات العراق، بإتباع الأتي:-