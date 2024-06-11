استعلم وادفع إلكتروني .. غرامات المرور الجديدة 2024 العراق عبر ur.gov.iq

تعمل الحكومة العراقية جاهدة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين العراقيين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، ولذلك تعمل على توفير كافة الخدمات الحكومية وغير حكومية بشكل إلكتروني، من أجل توفير وقت وجهد المواطنين، ومن أجل منع الازدحامات في المنشآت الحكومية والغير حكومية، حتى لا يصاب أحد بمرض، أو عدوى، أو يصاب بالاذى، ومن الخدمات التي قد توفرها الحكومة العراقية إلكترونيًا، هي خدمة الإستعلام عن غرامات المرور، كما وفرت إمكانية تسديدها بشكل إلكتروني أيضًا.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور الجديدة 2024 العراق

بعد أن قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن إمكانية الإستعلام عن غرامات المرور الجديدة لعام 2024 بشكل إلكتروني، قد قامت بالإعلان عن طريقة الاستعلام، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أور ، عن طريق إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن غرامات المرور 2024.

وبعدها سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بك، قم بإدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

وهكذا سوف يعرض عليك الموقع صفحة تحتوي على هل لديك غرامات مرورية أم لا.

طريقة تسديد غرامات المرور الجديدة 2024 العراق

بعد أن قمت بالاستعلام عن إذا كان لديك غرامات مرورية أم لا، في حال كان لديك غرامات سيكون عليك تسديدها، ويمكنك تسديدها عن طريق التالي:

بعد أن تسجل الدخول على منصة أور، قم بإدخال بيانات المخالفات المرورية الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

وبعدها سيظهر أمامك قيمة الغرامة الواجب دفعها.

ثم قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

وبعد اختيار طريقة الدفع المناسبة، قم بدفع رسوم الغرامة.

وبعدها ستصل لك رسالة تؤكد أنك قمت بتسديد قيمة الغرامة.

شروط تسديد غرامات المرور الجديدة 2024 العراق

قد وضعت الحكومة العراقية بعض الشروط، حتى تسدد غرامات المرور الجديدة لعام 2024، حيث يجب أن تتوفر لديك هذه الشروط، والتي منها: