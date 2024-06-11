“وزارة المالية الاردن” تعلن.. موعد صرف رواتب الموظفين لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص

كشفت وزارة المالية الأردنية، عن موعد صرف رواتب الموظفين لجميع العاملين في القطاعي المدني والعسكري لشهر يونيو 2024، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك التي يتم فيه الحصول على إجازة رسمية داخل البلاد بحيث تكون مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية ويمكنك التعرف على موعد الصرف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى صرف رواتب الموظفين في دولة الأردن؟

وأكدت وزارة المالية الأردنية، أن موعد صرف رواتب الموظفين القطاع المدني والعسكري يوم 27 من شهر يونيو 2024، على ألا يتم تبكير صرف الرواتب كما يتداوله البعض، إلا أنه في حالة إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية في البلاد يتم العمل على تحديد موعد جديد لعمليات سواء بالتقديم أو تأخير، بحيث يتحصل عليها جميع العاملين في الدولة بكافة المستحقات المالية والزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

وجاءت كافة الخطوات المعنية بالإستعلام عن رواتب الموظفين للعاملين في القطاع المدني والعسكري، وفقًا للأتي:-