العراق تُعلن موعد عيد الأضحى المبارك وجدول الإجازات الرسمية لنهاية العام الجاري 2024

أصبحت إجازة عيد الأضحى المبارك، من أكثر المواضيع التي تُشغل العالم الإسلامي، حتى أن الأسئلة كثرت في الفترة الأخيرة حول العُطل الرسمية في دولة العراق، ومع اقتراب يعد الأضحى التي يحتفل به الأمة الإسلامية ويقومون العادات والتقاليد في هذا اليوم المبارك، كان من الطبيعي أن نُعلن لكم موعد إجازة عيد الأضحى في دولة العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في العراق

ووفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء العراقي، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو 2024، حتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو، على أن يكون أو أيام عيد الأضحى يوم 16 يونيو 2024 الموافق الأحد، وتستمر الإجازة إلى بداية الأسبوع التالي، مع أخذ الإجازات الرسمية مثل الجمعة والسبت مدفوعة الأجر كاملاً في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

الإجازات الرسمية في دولة العراق

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، عن جدول الإجازات الرسمية التي يتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص داخل الدولة، وفقًا للأتي:-