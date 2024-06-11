“يلا رددها”.. استقبل حالا تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 “الحج، كنوز، السعودية للقرآن الكريم” من الحرم المكي على النايل سات

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024، يشهد “جوجل”خلال تلك الفترة عمليات بحث كبيرة حول تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول يوم وقفة عرفة واول ايام عيد الاضحى المبارك 2024 الذي يفصلنا عنهم أيام تعد على اصابع اليد، حيث تقوم تلك القنوات ببث تكبيرات العيد على مدار اليوم من الحرم المكي بصوت كبار المشايخ الامر الذي يدخل إلى قلوبنا البهجة والسرور والراحة النفسية “الا بذكر الله تطمئن القلوب”، واليكم تردد قنوات تكبيرات العيد 2024.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024

في دقائق ودون الاستعانة بفني يمكنك استقبال تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك في ثواني معدودة، وتعد تكبيرات العيد أحد السنن النبوية الذي يحرص المسلمين في شتى بقاع الارض على احيائها بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى في كل عام، وهناك الكثير من المسلمين غير القادرين على اداء مناسك الحج والتكبير اثناء الطواف حول الكعبة المشرفة، لذلك نستعرض القنوات الناقلة لتكبيرات العيد وهم:

قناة الحج:

تردد قناة الحج: 10922

جودة القناة: HD

معامل تصحيح الخطأ:8/7

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة كنوز:

تردد قناة كنوز: 10728

على القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة السعودية للقرآن الكريم:

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم: 12149

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: أفقي.

طريقة تنزيل تردد قنوات تكبيرات العيد 2024

ويمكنك تنزيل تردد قنوات تكبيرات العيد 2024 من خلال اتباع ما يلي:

اضغط على زر القائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط للدخول إلى قسم التركيب الهوائي.

اختر ايقونة اضافة تردد قناة جديدة.

قم بادخال احداثيات القناة التي تريدها.

قم بضبط القمر الصناعي الخاص بك.

ابدء في الضغط على كلمة “بدء البحث”.

بعد نهاية البحث، اضغط على كلمة “حفظ”.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله”.