تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك قد زادت عمليات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، وعن هل سيتم صرف المعاش قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2024، أم لا، وقد تساءل المواطنين أيضًا عن هل سيتم صرف المعاش مع الزيادة المعلن عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهر مارس الفائت، ولذلك قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن موعد صرف المعاش لشهر يونيو لعام 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن وجود زيادة على معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، والتي تكون نسبتها 15% على قيمة المعاش، كما قد أعلنت الوزارة أيضًا عن الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة كل شهر، والذي يكون يوم 15 من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، ولذلك سيتمكن كافة المواطنين من صرف المعاش قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

كيفية الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

عن طريق أتباع خطوات بسيطة فقط ستتمكن من الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، وهذه الخطوات تتمثل في:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعدها قم باختيار أيقونة المستحق لمعاش تكافل وكرامة، ثم قم بإدخال الاسم رباعي.

وبعدها قم بتحديد الشهر الذي تريد الإستعلام عنه.

ثم قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، قد تساءل العديد من المواطنين عن الأماكن التي يمكنهم صرف المعاش من خلالها، وهذه الأماكن تتمثل في: