بدون فرن حضري كرات العجوة بالسمسم أحلى حلوى باردة نقدمها في العيد

كرات العجوة بالسمسم من الحلويات الباردة التي يعشقها الكثير من الناس، ويفضلون تناولها أوقات الفراغ وهي لذيذة الطعم والرائحة ومكوناتها بسيطة نجدها متوفرة في البيت، كما تتميز هذه الحلوى اللذيذة بسهولة تحضيرها ولا تستغرق وقت طويل في عملها، وهي على شكل كرات متغطية بالسمسم اللذيذ الذي يعطي له طعم شهي، وأغلب السيدات يفضلن عملها في المنزل بدلًا من شرائها من محلات الحلواني أو الأفران، وحتى يضمنون خلوها من أي مواد ضارة بصحة الأطفال وأفراد الأسرة، كما تحتوي على سعرات حرارية عالية بفضل احتوائها على التمر الذي يمد الجسم بالطاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كرات العجوة بالسمسم أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل كرات العجوة بالسمسم

سوف نتعرف على مكونات عمل هذه الكرات اللذيذة في المنزل وهي كما يلي: –

نصف كيلو من العجوة.

كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كرات العجوة بالسمسم والطعم روعة وأحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة وسريعة في المنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء، ثم نضع به العجوة، والزبدة، ونعجنهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة، والعسل، ثم نعجنهم مع بعض بشكل جيد. نغطي الوعاء، ثم نتركه لمدة ربع ساعة في الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة تشكيل كرات العجوة بالسمسم

نخرج العجوة من الثلاجة، ثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نقوم بتفريغ السمسم المحمص في طبق واسع ونغمس الكرات به حتى يلتصق السمسم تمامًا، بعد ذلك نقوم بإحضار صينية كبيرة الحجم مدهونة بالزيت، ثم نرص عليها كرات العجوة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.