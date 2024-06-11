أعلى فائدة.. شهادات البنك الاهلي بفوائد تصل 20 ألف جنيه سنوياً

شهادات البنك الاهلي بفوائد تصل 20 ألف جنيه، الكثير من الأشخاص يبحثون عن فوائد تصل إلى 20,000 جنيه في البنوك كل شهر ويرغب العديد من المستثمرين في معرفة ما هي الفوائد التي يمكن الحصول عليها من حسابات التوفير أو شهادات الاستثمار في الوقت الحالي، تعتبر البنوك أحد أكثر الوسائل أمانا للحفاظ على الأموال واستثمارها بشكل مناسب،

ولذلك يلقى البحث عن الفوائد المتاحة في البنوك اهتمام كبير يمكن أن تساعد الفوائد المرتفعة المقدمة على الحفاظ على قيمة المال وزيادتها بمرور الوقت، مما يشجع الكثيرين على استثمار أموالهم في البنوك بدلا من وضعها في أماكن أخرى.

شهادات البنك الاهلي بفوائد تصل 20 ألف جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري قبل أيام عن طرح شهادة ادخار تقدم فائدة بنسبة 23.5٪ تم تحديد مدة الشهادة لمدة سنة، حيث يتم صرف الفائدة الشهرية على سبيل المثال إذا قمت بشراء شهادة ادخار بقيمة مليون جنيه فستحصل على فائدة شهرية تبلغ حوالي 20 ألف جنيه وسيكون مجموع الفائدة على مدار 12 شهرا خلال فترة الشهادة حوالي 236 ألف جنيه.

ويجري الآن البنوك التفكير في طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة 27٪، بعدما أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار الشهادتين الأخيرتين بفوائد مغرية بنسبة 27٪.

الشهادة البلاتينية السنوية

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بلاتينية جديدة بعائد سنوي يبلغ 27٪، حيث يتم صرف الفائدة في نهاية فترة الاستثمار أو بعائد يصل إلى 23.5٪، ويتم صرفه شهريا يتوفر هذا الاستثمار للأفراد البالغين والقصر سواء كانوا مصريين أو أجانب، تتوفر الشهادة الجديدة بفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها،

مما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة للاستثمار وفقا لقدراتهم المالية واحتياجاتهم يأتي ذلك في إطار سعي البنك لتقديم فرص استثمارية متنوعة وملائمة لجميع شرائح المجتمع، يعكس طرح الشهادة البلاتينية التزام البنك بتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مالية مبتكرة مواتية لهم، مما يعزز الثقة في البنك ويعزز مكانته كوجهة استثمارية موثوقة.