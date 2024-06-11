موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان 2024 وموعد الاجازة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك حيث بدأ العديد من الاشخاص يبحثون عن موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان، وكذلك موعد الإجازة حيث انه من الاعياد التي يستقبلها جميع الأفراد بالفرح والسرور وتعمل حكومات العربيه على الاعلام عن موعد عيد الاضحى طبقا للحسابات الفلكية تبعا للتقويم الهجري والميلادي، حيث انه اجازة رسمية في جميع الدول حتى يستطيع المواطنين الاحتفال بهذا اليوم وإحياء شعائر الله وسوف نعرض لكم موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان 2024

تم الاعلان من الجهات المختصة في سلطنة عمان عن موعد عيد أن إلى الحسابات الفلكية، حيث انه إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك والمدارس وهذه الاجازه تكون مدفوعه الاجر ليه كافه القطاعات فقد اعلنت وزارة الاوقاف العمانية ان يوم الاحد 16 يونيو 2024 هو وقفة عرفة وبالتالي فإن يوم الاثنين 17 يونيو هو اول ايام عيد الاضحى المبارك على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان من يوم 9 ذو الحجة 1445 حتى 12 ذو الحجة 1445 وذلك تابعة للمرسوم السلطاني الذي صدر بتحديد ايام الاجازه.

اجازة عيد الاضحى في سلطنة عمان

سوف تبدأ اجازة عيد الاضحى سلطنة عمان بعد عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة يوم الاحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024،ويتم العودة للدوام مره اخرى يوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 حيث ان لجنة استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام قد أعلنت عن عدم ثبوت الرؤيه وهذا يخالف الحسابات الفلكيه.