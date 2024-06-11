“لزيادة الرزق والعتق من النيران”.. دعاء يوم عرفة مستجاب وافضل ادعية يوم عرفة مكتوبة من السنة والقرآن

دعاء يوم عرفة مستجاب، يشهد “جوجل” عمليات بحث متزايدة حول دعاء يوم عرفة مستجاب بالتزامن مع اقتراب هذا اليوم المبارك، حيث يعرف يوم عرفة بأنه خير يوم تشرق فيه الشمس، ففي هذا اليوم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بعباده الصالحين، ويستجيب سائر الدعوات الصالحة منهم، ودائما يحرص المسلمين على ترديد دعاء يوم عرفة المستجاب، خاصة وأن الدعاء يعد وسيلة التواصل بين العبد وربه.

دعاء يوم عرفة مستجاب

أما عن دعاء يوم عرفة مستجاب والذي ورد في سنة نبينا محمد “صلى الله عليه وسلم”، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” رواه أصحاب السنن.

ادعية يوم عرفة مكتوبة

أما عن ادعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة وفقا لما ورد بالسنة وكتاب الله للعائلة والابناء فسنرصدها لكم خلال السطور القادمة، علما بأن الاحتفال بيوم وقفة عرفة سيكون في يوم السبت المقبل الموافق 9 من ذي الحجة 1445، وبالميلادي 15 يونيو 2024، وهو من الأيام المليئة بالفضائل والخيرات: