“لزيادة الرزق والعتق من النيران”.. دعاء يوم عرفة مستجاب وافضل ادعية يوم عرفة مكتوبة من السنة والقرآن

دعاء يوم عرفة مستجاب، يشهد “جوجل” عمليات بحث متزايدة حول دعاء يوم عرفة مستجاب بالتزامن مع اقتراب هذا اليوم المبارك، حيث يعرف يوم عرفة بأنه خير يوم تشرق فيه الشمس، ففي هذا اليوم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بعباده الصالحين، ويستجيب سائر الدعوات الصالحة منهم، ودائما يحرص المسلمين على ترديد دعاء يوم عرفة المستجاب، خاصة وأن الدعاء يعد وسيلة التواصل بين العبد وربه.
دعاء يوم عرفة مستجاب
أما عن دعاء يوم عرفة مستجاب والذي ورد في سنة نبينا محمد “صلى الله عليه وسلم”، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” رواه أصحاب السنن.
ادعية يوم عرفة مكتوبة
أما عن ادعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة وفقا لما ورد بالسنة وكتاب الله للعائلة والابناء فسنرصدها لكم خلال السطور القادمة، علما بأن الاحتفال بيوم وقفة عرفة سيكون في يوم السبت المقبل الموافق 9 من ذي الحجة 1445، وبالميلادي 15 يونيو 2024، وهو من الأيام المليئة بالفضائل والخيرات:
- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
- اللهم في آخر ساعة من يوم عرفة اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، أنا وكل عائلتي يا أرحم الراحمين.
- اللهم اكتبنا عندك ممن لا ترد دعواتهم في يوم عرفة، اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم لي ولعائلتي أن تجمع بيننا وبين فرحتنا وسعادتنا وتوفيقنا وبمن نحب وكل أمر تعلم أنه خير لنا إنك على كل شيء قدير.
- ربي احفظ لي أبي وأمي في هذا اليوم المبارك، وبارك لهم في أعمارهم واحفظهم من الشر والأذى وأي مكروه قد يصيبهم يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم يا ارحم الراحمين في هذا اليوم العظيم ارحم لي أبي وأمي الغاليين، وبارك لهما ومد في أعمارهم، ربي اجعلهم من خبر الناس وأقرب الناس إليك.
- اللهم يا رحمن يا رحمن ادخل والدي جنة الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب.
- اللهم في يوم عرفة الفضيل أسألك يا حنان يا منان أن تجعل والدي من عبادك الصالحين وأدخلهم جنان النعيم، اللهم وسع ارزاقهم وطول أعمارهم واسكنهم جنات النعيم.
- اللهم تقبلنا من عبادك الصالحين واعفو عنا دنيا ودين.
- اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وارزقنا العافية يا رب العالمين.
- ربي اسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الرجاء اللهم ثبتني وثقل موازيني.
- اللهم إني اسألك من خير ما سألك به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
- اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم تقبل منا صيام يوم عرفة ولا تخرجنا من ذلك اليوم إلا وأنت راض عنا.
- اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في العام المقبل ونحن في أحسن حال.
- اللهم أصلح لنا أمورنا ويسرها لنا وتولنا فيمن توليت يا عزيز يا غفار.
- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي إني لما أنزلت إلى من خير فقير.
- رب هب لي من لدنك ذريبة طيبة إنك سميع الدعاء.
- اللهم اغفر وأرحم واتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الاكرم.