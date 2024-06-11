طريقة عمل بسكويت النشا مقرمش وهش وطعمه روعة

بسكويت النشا من المخبوزات اللذيذة سريعة التحضير ومكوناتها متوفرة في البيت، وهو يتميز بسهولة تحضيره وكثير من الأمهات يفضلون عمله في البيت بدل من شرائه من المخابز بثمن غالي، كما يتميز البسكوت بقوامه الهش ورائحته الجميلة التي تنبعث منه أثناء التسوية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكويت النشا اللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت النشا

يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من النشا.

نصف كوب من الزبدة أو الزيت.

كوب من السكر البودرة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشا بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر وعاء عميق ونضيف الزبدة أو الزيت، والسكر، ثم نخفق بواسطة المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط مثل الكريمة. نضيف البيض، والفانيليا للخليط ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات، بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض. نضيف الحليب بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يسهل فردها.

طريقة تشكيل بسكوت النشا

نفرد العجينة على سطح متساوي مرشوش بقليل من النشا بواسطة النشابة، بعد ذلك نقطع العجينة بواسطة قطاعة البسكويت على شكل مربعات أو حسب الشكل الذي نرغب به، ثم نعمل على الوجه ثقوب صغيرة بشوكة الطعام أو بعود خشبي، ثم نضع البسكويت في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي، بعد ذلك نقوم بإحراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقدمه بألف صحة وهنا.