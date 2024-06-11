الفلوس عليك والشقة علينا… وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 وموعد الاعلان عنها

وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرارها في العمل على إكمال كافة وحدات الإسكان الاجتماعي، استعداداً لإعلان موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2024، يأتي هذا ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 في الأيام المقبلة من شهر يونيو الجاري.

تسعى الوزارة جاهدة لإنجاز جميع الوحدات السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السكن المناسب، وقد أشارت الوزارة إلى التزامها بمواصلة الجهود لتسليم الوحدات في المواعيد المحددة وضمان جودة البناء وتوفير كل الخدمات الضرورية لسكان هذه الوحدات.

وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

في ظل الاهتمام الكبير من قبل العديد من المواطنين حول تفاصيل وموعد إعلان شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، أفادت بعض المصادر العاملة في وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يبذلون جهوداً مكثفة للانتهاء من كافة المشروعات في المدن الجديدة، يشمل ذلك العمل على توصيل جميع المرافق الأساسية والانتقال نحو مرحلة الإسكان الأخضر بهدف تسليم الوحدات كاملة للمستفيدين.

وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، حيث تعمل الفرق المختصة على مدار الساعة لضمان استكمال المشاريع في المواعيد المحددة يشمل ذلك تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

موعد اعلان شقق الاسكان الاجتماعى

أعلنت وزارة الإسكان عن الموعد الرسمي لبدء عملية الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة والتي تعد ضمن المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة والمعروفة سكن لكل المصريين حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والجدير بالذكر أن الإعلان يتم تزامناً مع ذكرى يوم 30 يونيو الجاري 2024.

وفيما يتعلق مساحات الشقق المتاحة ضمن هذه المبادرة، أوضحت وزارة الإسكان في بيان رسمي أن العمل جارٍ على تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية تهدف هذه الوحدات إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المواطنين بمساحات متنوعة والتي تشمل 75 متر مربع، 90 متر مربع، 110 متر مربع، و120 متر مربع كما أكدت الوزارة أنه سيتم تسليم هذه الوحدات للمواطنين كاملة المرافق.